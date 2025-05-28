Црвена Звезда погрожує вийти з Адріатичної Ліги через дискваліфікацію Калінича

Црвена Звезда пообіцяла "серйозно переглянути" своє майбутнє в Лізі АВА (Адріатична Ліга) після того, як був оштрафований та дискваліфікаований її гравець Нікола Калінич.

Із відповідною заявою сербський колектив виступив на своєму сайті.

Сьогодні, 28 травня, дисциплінарний суддя Ліги АВА Хрвоє Відан оголосив про покарання винних у інциденті, який трапився під час першої гри півфінальної серії між Црвеною Звездою та Будучностю.

Напруга на майданчику в третій чверті зросла, коли гравці боролися за м'яч. Вболівальники господарів паркету почали кидати предмети у представників клубу з Белграда. Калінич, який у цей час перебував на лаві запасних, у відповідь кинув деякі з предметів назад на трибуни, що призвело до його вилучення.

Nikola Kalinić “vraća” publici predmete kojima su pogođeni igrači Zvezde 🫣



🎥 prodbycrk / IG pic.twitter.com/gSL0MHhWKl — Flouter (@FlouterNET) May 26, 2025

У підсумку Ліга оштрафувала Будучность на 40 тисяч євро + в наступному матчі частина трибун буде закритою. Калінич у свою чергу отримав триматчеву дискваліфікацію та штраф у 100 євро.

Црвена Звезда визнала, що Калінич вчинив не найкращим чином, але клуб звинуватив дисциплінарного суддю в упередженості.

"Црвена Звезда отримала скандальне рішення від дисциплінарного судді Ліги АБА Хрвоє Відана близько 14:00 в середу. Гравець першої команди Нікола Калінич був дискваліфікований на три гри за те, що кинув назад предмет, який був кинутий в нього та інших членів команди під час гри в Подгориці. Це не дисциплінарний захід – це відвертий самосуд і прямий саботаж. Метою було не покарання, а знищення шансів Црвени Звезди на вихід у фінал. Це не виправдовує реакцію баскетболіста, але скільки ще гравці повинні терпіти провокації та фізичні погрози, перш ніж ліга звернеться до справжніх винуватців? Ми достатньо терпіли. Керівництво Ліги АВА продовжує пожинати плоди, не несучи відповідальності. Ми великий клуб. Ми не дозволимо нікому зашкодити нашій репутації або поводитися з нами, як з дурнями. Црвена Звезда серйозно перегляне своє майбутнє в цій лізі", – йдеться у заяві.

Перший матч півфінальної серії Ліги АВА проти Будучності Црвена Звезда програла з рахунком 70:104. Наступна гра відбудеться завтра, 29 травня.

Раніше стало відомо, що чвертьфіналіст Суперліги сезону 2024/25 залишився без головного тренера.