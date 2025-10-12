Сербський юнак став наймолодшим дебютантом Барселони в чемпіонаті Іспанії

Юний проспект Барселони Нікола Кустуріца став наймолодшим гравцем в історії клубу, який дебютував за "синьо-гранатових" у чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє АСВ.

Сьогодні, 2 жовтня, у матчі другого туру Ліги АСВ (вищий іспанський дивізіон) Барселона програла Форса Льєйді з рахунком 86:91. Кустуріца вийшов на паркет у віці 16 років, 5 місяців та 12 днів, що зробило його наймолодшим дебютантом в історії каталонського колективу.

🗓️ 𝙐𝙣𝙖 𝙛𝙚𝙘𝙝𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙚𝙡 𝙧𝙚𝙘𝙪𝙚𝙧𝙙𝙤



Con 16 años, 5 meses y 12 días, NIKOLA KUSTURICA es el jugador más joven en debutar con el @FCBbasket en la historia de la #LigaEndesa 💫



📺 @DAZN_ES | @FCBbasket | #LigaEndesa pic.twitter.com/vHb9dDEjZX — Liga Endesa (@ACBCOM) October 12, 2025

Сербський форвард побив рекорд іспанця Еріка Віли, який 14 грудня 2014 року зіграв за Барселону у матчі проти Сарагоси у віці 16 років, 6 місяців та 29 днів.

Вперше Нікола Кустуріца зіграв за Барселону 17 вересня у товариському матчі проти МораБанк Андорри (90:81). У цьому поєдинку 16-річний серб провів на майданчику 11 хвилин, починаючи з другої чверті.

Нещодавно Кустуріца привів юнацьку збірну Сербії до золота на чемпіонаті Європи U16, де його визнали найціннішим гравцем турніру. Баскетболіст завершив Євро із середніми показниками 20 очок, 7,7 підбирання та 3,4 передачі.

Нагадаємо, що земляк Ніколи Кустуріци Нікола Йокич назвав команду, яка, на його думку, буде головним фаворитом у боротьбі за титул чемпіона НБА.