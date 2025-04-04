Жальгіріс здолав Партизан, Реал обіграв Париж у 33 турі Євроліги

У четвер, 3 квітня, відбулися матчі 33 туру Євроліги сезону-2024/25.

Жальгіріс вдома зумів здолати Партизан. Варто зазначити, що на матчі литовські фанати зробили акцію підтримки України.

У битві лідерів Панатінаїкос на виїзді здолав Монако. Баварія була близька до тріумфу над Маккабі, але ізраїльський клуб провів феноменальну останню чверть.

Справжній трилер відбувся у Мадриді. За підсумками надрезультативного поєдинку переможцем став Реал.

Баскетбол – Євроліга-2024/25

3 квітня, 33 тур

Жальгіріс – Партизан 70:66 (24:21, 11:19, 14:9, 21:17)

Монако – Панатінаїкос 76:88 (21:32, 20:17, 12:16, 23:23)

Маккабі Тель-Авів – Баварія 93:90 (17:22, 31:22, 13:30, 32:16)

Реал – Париж 105:104 (23:28, 30:25, 21:27, 31:24)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, через травму до кінця сезону вибув зірковий захисник Філадельфії.