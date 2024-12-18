Олімпіакос переміг Віртус, Анадолу Ефес здолав Црвену Звезду в Євролізі

Сьогодні, 18 грудня, відбулися два матчі 16-го туру баскетбольної Євроліги сезону-2024/25.

Олімпіакос вдома розібрався з аутсайдером турніру Віртусом з Болоньї. Грецький колектив посідає 3 сходинку в турнірній таблиці, поступаючись лише Монако та Парижу.

Також турецький Анадолу Ефес без проблем розібрався зі своїм суперником, сербською Црвеною Звездою. Турки знаходяться на 7 місці, а серби на 11-му.

Євроліга-2024/25 – регулярний чемпіонат

16 тур, 18 грудня

Олімпіакос – Віртус 87:77 (29:17, 14:29, 21:10, 23:21)

Анадолу Ефес – Црвена Звезда 89:67 (14:25, 22:17, 23:15, 30:10)

Нагадаємо, раніше була інформація, що Фінал чотирьох Євроліги пройде в Абу-Дабі (ОАЕ).