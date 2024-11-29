Реал обіграв Барселону, Басконія здолала Жальгіріс у 12 турі Євроліги

У четвер, 28 листопада, відбулося 5 матчів у межах 12-го туру Євроліги сезону-2024/25.

Закривав ігровий день поєдинок між Барселоною та Реалом. Каталонці в основний час частіше були лідерами, але Факундо Кампаццо за 1,6 секунди до кінця перевів гру в овертайм.

Однієї п'ятихвилинки командам не вистачило, а в другому овертаймі сильнішими були гості.

Басконія за три хвилини до кінця третьої чверті відставала від Жальгіріса на 16 очок. Іспанський клуб зумів перебудуватися і здобути перемогу.

Маккабі на виїзді не мав проблем з Альбою, а Париж вдома дотиснув Віртус. Сербський Партизан завдяки вдалій кінцівці обіграв Олімпіакос.

Євроліга – регулярний чемпіонат

12 тур, 28 листопада

Жальгіріс – Басконія 70:83 (17:19, 25:16, 15:17, 13:31)

Жальгіріс: Вокер 19, Сірвідіс 14 + 5 підбирань, Смалайгич 11, Гідрайтіс 5, Мітчелл 5, Данстон 5, Франсіско 4, Бірутіс 3, Улановас 2, Буткевічюс 2 + 7 підбирань

Басконія: Монеке 17 + 5 підбирань, Форрест 14, Холл 14 + 11 підбирань, Рогкавопулос 10, Болдуїн 10 + 6 передач, Ховард 9, Седекерскіс 7 + 5 підбирань, Ндіайє 2

Альба – Маккабі 85:103 (16:32, 20:20, 20:25, 29:26)

Альба: Спаньоло 16 + 5 підбирань, Рапік 14, Прочіда 10, Вільямс 10 + 8 підбирань, Самар 8, Маккаормак 7, Ветцель 6 + 5 підбирань, Делов 6, Шнейдер 5, Матішшек 3

Маккабі: Йокубайтіс 24 + 6 передач, Хоард 18 + 4 перехоплення, Де Джуліс 14, Рейман 12, Соркін 9, Ріверо 8, Габріел 8 + 7 підбирань, Дібартоломео 5, Шайок 3, Рендольф 2

Партизан – Олімпіакос 78:70 (16:25, 22:11, 12:21, 28:13)

Партизан: К. Джонс 15 + 8 передач, Люндберг 13, Девіс 12 + 5 підбирань, Марінкович 10, Копрівіца 8, Нтілікіна 7, Бонга 6, Майк 5, Т. Джонс 2

Олімпіакос: Фурньє 16, Мілутінов 13 + 8 підбирань, Пітерс 12 + 8 підбирань, Вільдоза 8, Фалль 7, Папаніколау 7, Волкап 6 + 5 підбирань

Париж – Віртус 81:78 (21:24, 23:14, 25:23, 12:17)

Париж: Шортс 19 + 9 передач, Ло 15, Хіфі 11, Хейз 8, Ворд 6 + 9 підбирань, Янтунен 6 + 8 підбирань, Оуттара 5, Кратцер 4, Малкольм 3 + 6 підбирань, Кавальєр 3, Сі 2

Віртус: Клайберн 25 + 2 перехоплення, Кордіньє 16 + 8 передач, Жижич 9, Шенгелія 8, Діуф 6, Белінеллі 5, Морган 4, Пайола 3, Гражуліс 2

Барселона – Реал 90:97 OT (17:22, 21:12, 14:20, 22:20, 16:23)

Барселона: Пантер 27, Весели 20 + 8 підбирань, Паркер 11, Брізуела 9, Нуньєс 7, Нето 5, Андерсон 4 + 6 підбирань, Абрінес 3, Фалль 2, Парра 2

Реал: Тавареш 24 + 18 підбирань, Хезонья 23, Кампаццо 18 + 10 передач + 5 підбирань, Муса 9 + 6 підбирань, Юль 6, Ретен-Мейс 6, Абальде 3, Дек 3, Феліз 3, Ібака 2

Нагадаємо, клуб Євроліги зацікавився баскетболістом збірної України.