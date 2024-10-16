Барселона вдома переграла Монако у 3 турі Євроліги

У середу, 16 жовтня, відбувся заключний матч 3 туру Євроліги сезону-2024/25.

Барселона на власному майданчику переграла Монако з рахунком 90:73.

Каталонці після першої чверті мали перевагу у 8 очок. До перерви французький клуб зберіг цю дистанцію, а за підсумками третьої десятихвилинки "синьо-гранатові" вели в "+17". Четверта чверть перетворилася у формальність, господарі спокійно довели справу до перемоги.

Євроліга-2024/25 – регулярний чемпіонат

3 тур, 16 жовтня

Барселона – Монако 86:73 (26:18, 21:21, 24:15, 15:17)

Барселона: Пантер 21 + 2 перехоплення, Паркер 16 + 5 підбирань, Лапровіттола 13, Весели 10 + 6 підбирань, Брізуела 9, Мету 7 + 7 підбирань, Ернангомес 7, Нуньєс 2, Саторанскі 1 + 6 підбирань

Монако: Окобо 13 + 7 передач, Діалло 12 + 6 підбирань, Джеймс 11, Жайте 10, Мотеюнас 8, Блоссомгейм 7, Лойд 4, Папаянніс 4, Штразель 2

Нагадаємо, у вівторок, 15 жовтня, у межах 3 туру відбулося відразу 8 поєдинків.