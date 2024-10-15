Париж обіграв Панатінаїкос, чергова поразка Реала: результати матчів 3 туру Євроліги
Сьогодні, 15 жовтня, відбулося 8 матчів 3 туру баскетбольної Євроліги.
Сербська Црвена Звєзда досить сенсаційно у Стамбулі завдяки чудовому захисту розгромила Фенербахче з рахунком 76:57. Легку перемогу здобув і Олімпіакос – греки вдома розбили Мілан.
У битві головних аутсайдерів останніх років берлінська Альба вдома здолала французький АСВЕЛ – 84:79.
Мадридський Реал в іспанському дербі зазнав поразки від Басконії. Для "бланкос" це вже 2 поразка у сезоні. Минулий регулярний чемпіонат "вершкові" розпочали серією з 10 перемог.
Новачок турніру Париж на власному майданчику втримав перемогу над чинним чемпіоном Євроліги грецьким Панатінаїкосом.
Альба (Німеччина) – АСВЕЛ (Франція) 84:79 (20:13, 16:23, 28:18, 20:25)
Фенербахче (Туреччина) – Црвена Звєзда (Сербія) 57:76 (12:26, 19:12, 11:16, 15:22)
Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) – Анадолу Ефес (Туреччина) 93:91 (23:24, 29:28, 20:22, 21:17)
Олімпіакос (Греція) – Мілан (Італія) 89:68 (23:17, 16:10, 24:21, 26:20)
Віртус (Італія) – Жальгіріс (Литва) 68:71 (15:16, 15:28, 22:16, 16:11)
Париж (Франція) - Панатінаїкос (Греція) 84:80 (21:19, 24:20, 24:20, 15:21)
Басконія (Іспанія) – Реал (Іспанія) 76:72 (16:18, 20:17, 12:17, 28:20)
Партизан (Сербія) – Баварія (Німеччина) 86:78 (24:15, 25:17, 22:20, 15:26)
Нагадаємо, що у баскетбольній Лізі чемпіонів вдало проявили себе гравці збірної України Іссуф Санон та В'ячеслав Бобров.