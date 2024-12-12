Ковляр набрав 18 очок у матчі Єврокубку, 9 очок Пустового не врятували Ховентуд від домашньої поразки

Лідери збірної України з баскетболу Артем Пустовий та Олександр Ковляр чудово проявили себе у матчах Єврокубку.

Іспанський Ховентуд Пустового вдома програв німецькому Ульму (88:102). Центровий зіграв 20 хвилин, набрав 9 очок (3/4 двоочкові, 3/4 штрафні), зібрав 2 підбирання, поставив 3 блок-шота при 2 фолах та 2 втратах. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "+1".

Литовський Літкабеліс на виїзді здолав Хапоель Тель-Авів (93:87). Олександр Ковляр набрав 18 очок (7/8 двоочкові, 0/4 триочкові, 4/4 штрафні), зібрав 1 підбирання, віддав 6 передач, зробив 3 перехоплення при 4 фолах. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "+11".

Нагадаємо, легенди НБА стали міноритарними власниками клубу НФЛ.