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Ковляр набрав 18 очок у матчі Єврокубку, 9 очок Пустового не врятували Ховентуд від домашньої поразки

Руслан Травкін — 12 грудня 2024, 09:10
Ковляр набрав 18 очок у матчі Єврокубку, 9 очок Пустового не врятували Ховентуд від домашньої поразки
Артем Пустовий
facebook.com/Penya1930

Лідери збірної України з баскетболу Артем Пустовий та Олександр Ковляр чудово проявили себе у матчах Єврокубку.

Іспанський Ховентуд Пустового вдома програв німецькому Ульму (88:102). Центровий зіграв 20 хвилин, набрав 9 очок (3/4 двоочкові, 3/4 штрафні), зібрав 2 підбирання, поставив 3 блок-шота при 2 фолах та 2 втратах. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "+1".

Литовський Літкабеліс на виїзді здолав Хапоель Тель-Авів (93:87). Олександр Ковляр набрав 18 очок (7/8 двоочкові, 0/4 триочкові, 4/4 штрафні), зібрав 1 підбирання, віддав 6 передач, зробив 3 перехоплення при 4 фолах. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "+11". 

Нагадаємо, легенди НБА стали міноритарними власниками клубу НФЛ. 

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Артем Пустовий

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