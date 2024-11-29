Пустовий набрав 17 очок у матчі Єврокубку, Ковляр також добре себе проявив

У четвер, 28 листопада, відбулися матчі 9 туру Єврокубку сезону-2024/25.

Іспанський Ховентуд на виїзді поступився турецькому Башчешехіру з рахунком 78:89.

Український центровий Артем Пустовий був одним із найкращих у складі гостей. Він відіграв 24 хвилини, за які набрав 17 очок (6/9 двоочкові, 5/5 штрафні), зібрав 7 підбирань, поставив 1 блок-шот при 5 втратах та 4 фолах. Рейтинг ефективності склав "+16". Плюс-мінус із ним на паркеті "-5".

Литовський Лієткабеліс Олександра Ковляра вдома зазнав поразки від Венеції з рахунком 93:100.

Українець провів на паркеті 24 хвилини, набрав 9 очок (2/4 двоочкові, 1/5 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 5 підбирань, віддав 3 передачі, зробив 1 перехоплення при 3 фолах. Рейтинг ефективності склав "+11". Плюс-мінус із ним на паркеті "-7".

Нагадаємо, що клуб Євроліги цікавиться баскетболістом збірної України.