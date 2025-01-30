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Ковляр набрав 18 очок у матчі Єврокубку, команда Пустового зазнала розгромної поразки

Руслан Травкін — 30 січня 2025, 07:36
Ковляр набрав 18 очок у матчі Єврокубку, команда Пустового зазнала розгромної поразки
Олександр Ковляр
facebook.com/bclietkabelis

Лідери збірної України з баскетболу Артем Пустовий та Олександр Ковляр зіграли за свої клуби в Єврокубку.

У межах 17 туру групового етапу Літкабеліс переміг Клуж з рахунком 92:91. Ковляр став одним із найкращих.

Плеймейкер відіграв 30 хвилин, набрав 18 очок (6/11 двоочкові, 2/5 триочкові, 0/1 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 6 передач, зробив 1 перехоплення при 2 втратах та 4 фолах. Рейтинг ефективності "+13".

Ховентуд із Пустовим у складі розгромно програв Будучності з рахунком 75:107.

Капітан збірної України зіграв 18 хвилин, набрав 4 очки (1/2 двоочкові, 0/1 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, зробив 2 перехоплення та поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 4 фолах. Рейтинг ефективності склав "+7".

Команди українців за тур до фінішу втратили шанси на прохід до плейоф.

Нагадаємо, Ковляр та Пустовий потрапили до заявки збірної України на останні два матчі відбору Євробаскету 2025 року.

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