Гравець збірної України набрав 16 очок у матчі плейоф чемпіонату Іспанії

Вчора, 2 червня, стартував плейоф чемпіонату Іспанії з баскетболу. В одному з матчів Ховентуд Артема Пустового зіграв проти Тенеріфе.

Клуб із Канарських островів переграв Ховентуд. Гра завершилася з рахунком 96:81.

Пустовий відіграв 20 хвилин, за які набрав 16 очок (5/9 двоочкові, 6/8 штрафні), зібрав 2 підбирання. У пасиві центрового 2 втрати та 2 фоли.

Рейтинг ефективності українця склав "+15". Плюс-мінус із ним на паркеті "-5".

Стадія 1/4 фіналу чемпіонату Іспанії триватиме до двох перемог. Наступну гру команди проведуть уже завтра, 4 червня. Зустріч пройде у Бадалоні.

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