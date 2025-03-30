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Артем Пустовий набрав 12 очок у грі з Барселоною

Руслан Травкін — 30 березня 2025, 22:37
Артем Пустовий набрав 12 очок у грі з Барселоною
Артем Пустовий
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Капітан збірної України з баскетболу набрав 12 очок за Ховентуд у грі 25 туру чемпіонату Іспанії проти Барселони.

Його команда програла домашню гру з рахунком 86:93.

Артем відіграв 16 хвилин. Він реалізував 4/8 двоочкові, 4/5 з лінії штрафних. Також на його рахунку 4 підбирання та 1 блок-шот.

Пустовий зробив 1 фол. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "+7".

Нагадаємо, українська баскетболістка Катерина Коваль та її Нотр-Дам Файтін Айріш не змогли подолати третій раунд жіночого Березневого шаленства NCAA (National Collegiate Athletic Association).

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Артем Пустовий

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