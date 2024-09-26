Данк Пустового і епізод Ковляра потрапили у Топ-10 моментів туру Єврокубку

Моменти за участю центрового збірної України Артема Пустового та розігруючого національної команди Олександра Ковляра увійшли до Топ-10 моментів першого туру Єврокубку.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Данк Артема Пустового на початку гри проти Хапоеля потрапив на шосту сходинку. Артем спочатку вдало відпрацював під своїм кільцем, а потім яскраво завершив атаку.

Взяв участь у моменті Літкабеліса, який зайняв високу другу позицію, Олександр Ковляр. Він віддав м'яч на Мартинаса Варнаса, який пішов після цього в прохід і виконав данк на 360 градусів.

Сьогодні, 26 вересня, Дніпро проведе вирішальний матч-відповідь у кваліфікації Кубку Європи ФІБА проти румунської Констанци.

Початок зустрічі – о 20:30 за київським часом. Номінально домашній для дніпрян матч пройде на арені Констанци в однойменному місті.

Нагадаємо, в першому поєдинку мінімальну перемогу з рахунком 71:69 вирвав Дніпро.