Нептунас Вікторії Балабан не зумів пробитися в 1/8 фіналу Єврокубку

Нептунас Клайпеда, за який виступає українська баскетболістка Вікторія Балабан, не зумів пройти стадію 1/16 фіналу жіночого Єврокубку, поступившись за підсумком двоматчевого протистояння французькому Латте Монпельє – 115:161.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

У другому матчі вдома Нептунас програв 55:65. Вікторія Балабан зіграла 20 хвилин, за які набрала 7 очок (1/3 двоочкові, 1/5 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 2 підбирання, 4 перехоплення при 2 втратах та 3 фолах.

Загалом у Єврокубку Вікторія Балабан зіграла в 7 матчах, набираючи 8.7 очка, 3.1 підбирання, 1.6 передачі за 22.0 хвилини в середньому за гру.

Раніше повідомлялося, що капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова провела вдалий матч за Валенсію в матчі Євроліги та допомогла здобути перемогу над Сарагосою.