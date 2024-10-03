Данк Пустового очолив десятку найкращих моментів ігрового тижня Єврокубку

Данк центрового збірної України Артема Пустового після передачі Кассіуса Робертсона увійшов до Топ-10 моментів другого туру Єврокубку.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Момент за участю Пустового в третьому періоді матчу його Ховентуду проти Ульма обраний найкращим серед моментів туру.

Для Пустового це друге потрапляння до Топ-10 моментів ігрового дня. В першому турі його данк потрапив на шосту сходинку.

Нагадаємо, іспанський Ховентуд Артема Пустового в Єврокубку в рівному матчі на виїзді поступився німецькому Ульму 83:87.

Центровий відіграв 19 хвилин. Він реалізував 4/6 двоочкові, а також 4/5 з лінії штрафних. Артем зумів зібрати 5 підбирань, віддав 1 результативну передачу та поставив 2 блок-шоти. У пасиві українця 1 втрата та 2 фоли.