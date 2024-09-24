Дніпро мінімально обіграв Констанцу у першому матчі кваліфікації Кубка Європи ФІБА

Чемпіон України з баскетболу Дніпро розпочав свій шлях у Кубку Європи ФІБА з перемоги над румунською Констанцею.

Це був перший матч кваліфікації. Друга зустріч пройде також у Румунії післязавтра, 26 вересня.

Представник України добре тримався проти румунського клубу, програвши першу половину з різницею в 1 очко – 30:31. У третій чверті колектив Володимира Коваля продовжив вдало стримувати атаки суперника і сам заграв активніше, що дозволило виходити на останню десятихвилинку лідером – 48:46.

Останній відрізок команди грали досить активно. У такому "ран-енд-ган" стилі було багато сумбуру, що і дозволило представнику Суперліги втримати перемогу.

Кубок Європи ФІБА-2024/25

Кваліфікація, перший матч, 24 вересня

Констанца – Дніпро 69:71 (15:17, 16:13, 15:8, 23:23)

Зазначимо, що Дніпро єдиний український клуб, який гратиме у єврокубках цього сезону. Переможець напряму вийде до групового етапу, де його вже чекають французький Шоле, бельгійський Антервпен та швейцарський Фрібург.