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Дніпро зіграє матч-відповідь проти Констанци у кваліфікації Кубку Європи ФІБА

Ігор Чернявський — 26 вересня, 11:00
Дніпро зіграє матч-відповідь проти Констанци у кваліфікації Кубку Європи ФІБА
БК Дніпро

Сьогодні, 26 вересня, Дніпро проведе вирішальний матч-відповідь у кваліфікації Кубку Європи ФІБА проти румунської Констанци.

Початок зустрічі – о 20:30 за київським часом. Номінально домашній для дніпрян матч пройде на арені Констанци в однойменному місті.

Нагадаємо, в першому поєдинку мінімальну перемогу з рахунком 71:69 вирвав Дніпро. Попри це, фаворитом на вихід у груповий етап все одно вважається румунська команда – її успіх оцінюється коефіцієнтом 1.22-1.28, тоді як на дніпрян дають 3.65-3.80.

Зазначимо, що Дніпро єдиний український клуб, який гратиме у єврокубках цього сезону. Переможець напряму вийде до групового етапу, де його вже чекають французький Шоле, бельгійський Антервпен та швейцарський Фрібург.

БК Дніпро Кубок Європи ФІБА

БК Дніпро

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