Найкращий другий матч поспіль: Пустовий допоміг Ховентуду обіграти Бешикташ

Капітан збірної України з баскетболу Артем Пустовий набрав 12 очок у грі Єврокубку проти Бешикташа.

Іспанський Ховентуд впевнено здолав представника Туреччини з рахунком 93:70.

Українець провів на паркеті 19 хвилин та 25 секунд. За цей час Артем не робив промахів (5/5 двоочкові, 2/2 штрафні), зібрав 5 підбирань, поставив 2 блок-шоти та тричі порушив правила.

Його рейтинг ефективності склав "+19", що є найкращим показником у команді. Показник плюс-мінус із ним на паркеті "+14".

Після 14 турів Ховендут має результат 5-9 і посідає 8 місце у своїй групі, відстаючи від зони плейоф на 2 перемоги за 4 тури до фінішу.

Нагадаємо, у неділю, 5 січня, Артем став найкращим у переможному матчі з Барселоною.