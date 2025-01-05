18 очок Пустового допомогли Ховентуду обіграти Барселону

Гравець збірної України з баскетболу Артем Пустовий допоміг Ховентуду здолати Барселону, набравши 18 очок.

Його клуб переміг з рахунком 91:90.

Центровий відіграв 20 хвилин, за які набрав 18 очок (7/12 двоочкові, 4/4 штрафні), зібрав 4 підбирання та 4 блок-шоти.

Артем не фолив та не допускав втрат м'яча. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "+4".

Варто зазначити, що Пустовий з 2018 до 2021 року виступав за Барселону. Загалом бігмен грає у чемпіонаті Іспанії грає з 2013 року. Українець був на контракті з Обрадойро, Гран-Канарією та Мурсією.