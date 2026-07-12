Молодіжна збірна України розгромила Боснію і Герцеговину на Євробаскеті-2026

Жіноча молодіжна збірна України U-20 обіграла Боснію і Герцеговину на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який триває у болгарському Самокові.

Зустріч завершилась з рахунком 102:65.

Матч із Боснією не вплинув на підсумкову позицію збірної України. Напередодні команда Ганни Шликової здобула четверту перемогу поспіль, розгромивши Албанію з рахунком 95:43, і достроково гарантувала собі дев'яте підсумкове місце на турнірі.

Євробаскет-2026 U-20

Дивізіон В, жінки

12 липня

Україна U-20 – Боснія і Герцеговина U-20 102:65 (35:21, 32:28, 17:7, 18:9)

Раніше жіноча збірна України 3х3 дізналася суперників на ЧЄ-2026.