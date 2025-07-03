Визначився склад жіночої збірної України U-18 на Євробаскет-2025

Тренерський штаб жіночої збірної України U-18 на чолі з Інною Кочубей назвав склад на чемпіонат Європи-2025.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

У список потрапити 12 баскетболісток.

Були на зборах, але не потрапили до фінальної заявки на турнір Анна Сластьон, Іванна Пікуш та Анжеліка Костів.

Капітан команди Поліна Тупало та Валерія Куценко минулого року вже грали на чемпіонаті Європи U-18.

Ніка Жданова, Вікторія Петришак, Вікторія Анісімова, Дарʼя Іщук, Вікторія Левонтюк, Дарина Лесько та Тетяна Коновалова 2008 року народження, а отже матимуть право зіграти за цю збірну ще й на наступному чемпіонаті Європи U-18.

На груповому етапі наша збірна зіграє проти Литви, Боснії і Герцеговини, Ісландії, Косово та Азербайджану. До плейоф вийдуть дві кращі команди з групи, а три кращі збірні чемпіонату Європи вийдуть у Дивізіон А. Перший матч відбудеться вже завтра, 4 липня.

Раніше визначився склад збірної України з баскетболу 3х3 на етап Жіночої серії.