Син Кличка набрав перші очки в дебютній грі за збірну України

Максим Кличко, син мера Києва та ексчемпіона у надважкій вазі Віталія Кличка, дебютував у складі збірної України з баскетболу, вийшовши на майданчик у матчі відбору на Євробаскет проти Португалії.

Син колишнього іменитого боксера також встиг набрати перші очки у складі "синьо-жовтих", реалізувавши штрафний кидок.

Зазначимо, що після нещодавньої поразки від Словенії (71:84) команда Айнарса Багатскіса втратила всі шанси потрапити на чемпіонат Європи, який проходитиме у Латвії, Польщі, Фінляндії та на Кіпрі. Тож матч не має жодного турнірного значення.