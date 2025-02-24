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Син Кличка набрав перші очки в дебютній грі за збірну України

Олексій Мурзак — 24 лютого 2025, 21:40
Син Кличка набрав перші очки в дебютній грі за збірну України
FIBA

Максим Кличко, син мера Києва та ексчемпіона у надважкій вазі Віталія Кличка, дебютував у складі збірної України з баскетболу, вийшовши на майданчик у матчі відбору на Євробаскет проти Португалії.

Син колишнього іменитого боксера також встиг набрати перші очки у складі "синьо-жовтих", реалізувавши штрафний кидок.

Зазначимо, що після нещодавньої поразки від Словенії (71:84) команда Айнарса Багатскіса втратила всі шанси потрапити на чемпіонат Європи, який проходитиме у Латвії, Польщі, Фінляндії та на Кіпрі. Тож матч не має жодного турнірного значення.

Віталій Кличко Євробаскет Збірна України з баскетболу Максим Кличко

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