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Визначився склад збірної України з баскетболу 3х3 на етап Жіночої серії

Андрій Мошкун — 3 липня 2025, 12:12
Визначився склад збірної України з баскетболу 3х3 на етап Жіночої серії
ФБУ

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 продовжить свої виступи у Жіночій серії.

Про це інформує ФБУ.

Наступний етап відбудеться у Бухаресті 11-13 липня. Участь у ньому візьмуть 16 команд.

До заявки збірної України потрапили Дарія Дубнюк, Анжеліка Ляшко, Вероніка Космач та Тетяна Юркевічус. Зазначимо, що порівняно з чемпіонатом світу з баскетболу 3х3 у складі лише одна зміна: замість Уро-Ніле гратиме Космач.

Нагадаємо, в цьому сезоні на першому для себе етапі у Відні збірна України зайняла четверте місце, поступившись чемпіонкам збірній Нідерландів у півфіналі. В Улан-Баторі українки також поступились в півфіналі майбутнім чемпіонкам Австралії і стали третіми на етапі.

У підсумку за два етапи жіноча збірна України 3х3 записала до активу 130 балів (70 в Улан-Баторі та 60 у Відні) і наразі займає п’яте місце в загальному заліку сезону Жіночої серії 3х3.

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