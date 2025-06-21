Молодіжна збірна України розгромила Естонію у контрольному матчі

Молодіжна збірна України U-20 здобула перемогу в першому контрольному матчі в рамках підготовки до чемпіонату Європи в Дивізіоні А.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

В Таллінні "синьо-жовті" перемогли місцеву збірну Естонії – 77:41.

Збірна України виграла всі окремо взяті чверті: отримавши перевагу на старті гри, наша команда лідирувала протягом усього матчу. Українська збірна продемонструвала кращий відсоток реалізації кидків з гри, краще за суперника рухала м’яч (15-5 за передачами) та набрала на 20 очок більше у швидкому нападі (22-2).

Найрезультативнішим у складі збірної України став Єгор Сушкін, який набрав 12 очок, а найкращий рейтинг ефективності в Данила Сипала, який набрав 5 очок, зробив 12 підбирань та 3 блок-шота (РЕ 17).

Контрольний матч з баскетболу

Естонія U-20 – Україна U-20 41:77 (10:21, 5:17, 17:22, 9:17)

Другу контрольну гру проти естонської мололіжної збірної наша команда зіграє у неділю, 22 червня, о 15:00.

Нагадаємо, загалом у збірної України U-20 заплановано 7 контрольних матчів перед чемпіонатом Європи. Крім Естонії, "синьо-жовті" зіграють проти Ізраїлю (26 та 27 червня), Грузії (30 червня) та Фінляндії (4 та 5 липня).

Євробаскет-2025 для молодіжних чоловічих збірних пройде в грецькому Іракліоні 12-20 липня. Збірна України потрапила до групи С, де зіграє з Бельгією, Німеччиною та Італією.