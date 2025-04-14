Вембаньяма вже не впевнений, що зможе виступити на Євробаскеті-2025

Зірковий бігмен Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма почав сумніватися у можливості представляти Францію на майбутньому чемпіонаті Європи-2025.

Слова 21-річного баскетболіста наводить BasketNews.

У лютому одразу після перерви на зірковий вікенд Сперс шокували новиною, що Вембаньяма більше не зіграє цього сезону. У гравця виявили тромб у плечі.

Спочатку, незважаючи на цю проблему, Віктор був сповнений впевненості щодо виступів на Євробаскеті 2025 року. Але зараз настрій француза почав змінюватися.

"Не знаю, чи це реально, є багато невизначеностей. Планувати наперед було б неактуально, але очевидно, що я хочу грати за збірну Франції на всіх міжнародних змаганнях, на яких можу це робити. У мене є туманне уявлення, коли я прийму остаточне рішення. Але це така конкретна проблема, що мені доведеться витратити трохи часу, тому що зрештою я хочу бути впевненим у своєму рішенні", – сказав Вембаньяма.

Чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року проходитиме у Латвії, Польщі, Фінляндії та на Кіпрі з 27 серпня по 14 вересня.

До того, як він був змушений достроково завершити сезон, Віктор Вембаньяма був головним претендентом на нагороду найкращого захисного гравця сезону.

Французьский баскетболіст встиг відіграти 46 матчів, у яких набирав у середньому 24,3 очка, 11 підбирань та 3,7 передачі, роблячи при цьому 3,7 блок-шота та 1,2 перехоплення.

Нагадаємо, що зірковий одноклубник Вембаньями Кріс Пол став автором двох ветеранських рекордів за підсумком регулярного сезону НБА.