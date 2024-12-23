Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Адетокумбо розкритикував НБА за відсутність у Мілуокі різдвяного матчу

Володимир Максименко — 23 грудня 2024, 20:39
Адетокумбо розкритикував НБА за відсутність у Мілуокі різдвяного матчу
Янніс Адетокумбо
NBACentral

Лідер Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо різко розкритикував календар НБА, в якому не знайшлось місця для різдвяного матчу його команди.

Слова баскетболіста наводить NBACentral.

"Повинен бути якийсь алгоритм, інакше це все схоже на конкурс популярності. Два найкращих гравці Матчу зірок НБА – я та Дейм, вірно? Жодного немає у різдвяній грі!

Що це? Я був першим номером минулого року, Дейм став MVP, але це все немає жодного значення. Це все вирішувалось ще тоді.

Я вважаю, що НБА повинен алгоритм, згідно з яким вирішується, хто отримає різдвяний матч, і відповідно найбільшу кількість глядачів", – заявив Янніс.

Зазначимо, що 25 грудня в НБА заплановано лише два поєдинки. Нікс зіграють проти Сан-Антоніо, а Маверікс прийматимуть Тімбервулвз.

Раніше Адетокумбо було визнано найкращим гравцем Кубку НБА-2024.

Мілуокі Янніс Адетокумбо

Мілуокі

Михайлюк з рекордом сезону допоміг Юті перемогти, Голден Стейт обіграв Міннесоту: результати НБА
Клівленд розгромив Мілуокі, Маямі втратив Батлера та програв Оклахомі: результати матчів НБА
Янніс Адетокумбо – MVP Кубку НБА-2024
Мілуокі Бакс – переможці Кубку НБА 2024 року
Зірка Мілуокі Бакс планує вийти на паркет уперше за сім місяців

Останні новини