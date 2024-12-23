Адетокумбо розкритикував НБА за відсутність у Мілуокі різдвяного матчу
Лідер Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо різко розкритикував календар НБА, в якому не знайшлось місця для різдвяного матчу його команди.
Слова баскетболіста наводить NBACentral.
"Повинен бути якийсь алгоритм, інакше це все схоже на конкурс популярності. Два найкращих гравці Матчу зірок НБА – я та Дейм, вірно? Жодного немає у різдвяній грі!
Що це? Я був першим номером минулого року, Дейм став MVP, але це все немає жодного значення. Це все вирішувалось ще тоді.
Я вважаю, що НБА повинен алгоритм, згідно з яким вирішується, хто отримає різдвяний матч, і відповідно найбільшу кількість глядачів", – заявив Янніс.
Зазначимо, що 25 грудня в НБА заплановано лише два поєдинки. Нікс зіграють проти Сан-Антоніо, а Маверікс прийматимуть Тімбервулвз.
Раніше Адетокумбо було визнано найкращим гравцем Кубку НБА-2024.