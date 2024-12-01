Адетокумбо повторив досягнення легендарного Абдул-Джаббара

Форвард Мілвокі Бакс Янніс Адетокумбо оформив перший у кар'єрі трипл-дабл із 40 очками та більше.

У матчі з Вашингтоном (124:114) грек набрав 42 очки, 12 підбирань та 11 передач при 15 точних із 24 кидків з гри та 12 із 17 штрафних.

Трипл-дабл став третім для форварда за останні 6 матчів (у вівторок він пропустив матч з Маямі).

Янніс повторив досягнення легендарного Каріма Абдул-Джаббара, який до цього був єдиним гравцем в історії франшизи, що оформив тріпл-дабл з 40+ очками.

Напередодні Янніса визнали найкращим гравцем п'ятого тижня НБА.