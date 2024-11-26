Ветеран Сан-Антоніо та Адетокумбо стали найкращими гравцями п'ятого тижня НБА

Гаррісон Барнс та Янніс Адетокумбо – найкращі гравці п'ятого тижня Національної баскетбольної асоціації сезону 2024/25.

Про це повідомила пресслужба асоціації.

Ветеран Сан-Антоніо на високому рівні провів минулі 7 днів, що і дозволило йому отримати нагороду на Заході. 32-річний форвард набирав 22,3 очка та робив 8,7 підбирання, а його клуб виграв усі три матчі.

У Східній конференції найкращим визнано Янніса Адетокумбо. Лідер Мілвокі набирав 32,5 очка, робив 10,8 підбирань та віддав 7,3 передачі. "Олені" здобули 4 перемоги у 4 матчах.

San Antonio Spurs forward Harrison Barnes and Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 5 of the 2024-25 season (Nov. 18-24). pic.twitter.com/3Nii7QMYWg — NBA Communications (@NBAPR) November 25, 2024

Нагадаємо, гравець Горнетс вибув до кінця сезону через складну травму.