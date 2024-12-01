Голден Стейт поступився Фініксу, Даллас переграв Юту Михайлюка в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 30 листопада на 1 грудня в Національній баскетбольній асоціації відбулося 5 матчів регулярного сезону.

Фініс завдав Голдент Стейт четвертої поспіль поразки в чемпіонату. У складі переможців найрезультативнішим став захисник Девін Букер, на рахунку якого 27 очок, 3 підбирання та 9 передач. Його партнер Кевіна Дюрант оформив дабл-дабл: 21 очко, 10 підбирань та 3 передачі.

Юта без Святослава Михайлюка вдома поступилась Далласу.

НБА-2024/25 – регулярний сезон

1 грудня

Шарлотт - Атланта 104:107 (32:29, 18:26, 26:22, 28:30)

Детройт - Філадельфія 96:111 (20:37, 32:20, 17:32, 27:22)

Мілвокі – Вашингтон 124:114 (28:29, 35:29, 29:28, 32:28)

Фінікс - Голден Стейт 113:105 (35:29, 31:20, 19:29, 28:27)

Юта – Даллас 94:106 (22:40, 27:16, 27:30, 18:20)

Напередодні Лень допоміг Сакраменто переграти Міннесоту, Юта з Михайлюком поступилася Денверу.