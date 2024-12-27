Мемфіс встановив рекорд сезону за очками у межах НБА

У ніч на 27 грудня відбувся матч регулярного чемпіонату Національної баскетбольної ліги (НБА) між Мемфіс Грізліс та Торонто Рапторс.

Поєдинок закінчився з рахунком 155:126 на користь Мемфісу.

155 очок Грізліс – це рекорд сезону у лізі за набраними очками однією командою.

Також це найбільше очок в історії франшизи в одному матчі.

Нагадаємо, Мемфіс йде на третьому місці у Західній конференції з результатом 21:10. Рапторс же йде на передостанньому, 14-му місці на Сході. Команда з Торонто має результат 7:24.