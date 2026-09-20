Український форвард набрав 13 очок в дебютному матчі в Литві

Форвард національної збірної України Андрій Войналович зіграв свій перший матч за Таураге у чемпіонаті Литви.

Українець допоміг клубу виграти свій дебютний матч в елітному дивізіоні Литви, обігравши в овертаймі Йонаву 95:90.

Войналович вийшов в стартовій п'ятірці, зігравши 22 хвилини. За проведений час на майданчику українець набрав 13 очок (4/7 двоочкові, 1/3 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 5 підбирань при 5 фолах та 2 втратах.

Нагадаємо, Войналович став гравцем Таураге влітку. До цього він виступав у клубах України, Естонії, Польщі та Азербайджану. Найяскравішим сезоном став-2022/23 у складі естонського Тарту – тоді він набирав 16,5 очка та 4,8 підбирання за матч.

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