Форвард збірної України оцінив шанси свого клубу у Кубку Європи ФІБА

Форвард збірної України Андрій Войналович, який зараз виступає за азербайджанський Сабах, вважає, що суперники його клубу на груповому етапі Кубку Європи ФІБА досить сильні.

Про це він сказав у коментарі для Azerisport.

"Команди, які перебувають з нами в одній групі, є досить сильними суперниками. У країнах, де вони грають, чемпіонати дуже сильні. Це представники сильних ліг. Вони добре знають, як грати у баскетбол. Тому кожна гра буде дуже напруженою, цікавою і пройде в запеклій боротьбі за очки. Хто вийде із групи, я навіть не знаю. Все залежатиме від дрібних помилок та деталей. Бажання команди також зіграє свою роль. Можливо, якась команда матиме вдалий день.

На мою думку, всі три суперники гідні. Ми добре гратимемо з кожним із них, щоб досягти успішного результату для вболівальників і всього Сабаха. Це буде непросто, але ми зробимо все можливе. Я вірю, що в нас все вийде. Вірю у наші сили", – сказав Войналович.

Сабах грає у групі G. Його суперниками є Шарлеруа (Бельгія), Марусі (Греція) та Норчепінг (Швеція). У матчі першого туру азербайджанський топклуб зазнав поразки від Шарлеруа.

Нагадаємо, у матчі 2 туру український Дніпро зіграє проти Спортінга (Португалія). Чемпіон України виступає у групі D. У 1 турі Дніпро розгромно поступився польському Анвілу.