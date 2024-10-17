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Невдалий день для всіх: клуби Пустового, Войналовича та Степановського програли єврокубкові матчі

Руслан Травкін — 17 жовтня, 00:46
Невдалий день для всіх: клуби Пустового, Войналовича та Степановського програли єврокубкові матчі
Артем Пустовий
facebook.com/Penya1930

Українські баскетболісти провели матчі у єврокубках.

Ховентуд з Артемом Пустовим у складі сенсаційно вдома програв литовському Вулвз з рахунком 63:86 у межах 4 туру Єврокубку. Українець відіграв 10 хвилин та 29 секунд, за які набрав 3 очки (1/3 двоочкові, 1/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу при 2 втратах та 5 фолах.

Показник плюс-мінус у бігмена склав "-7". Рейтинг ефективності Артема "-2".

У Кубку Європи ФІБА азербайджанський Сабах вдома поступився грецькому клубу Марусі з рахунком 70:82. У складі господарів Андрій Войналович відіграв 33 хвилини та 41 секунду, за які набрав 8 очок (2/4 двоочкові, 1/4 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 5 підбирань, зробив 2 підбирання, зробив 1 перехоплення при 2 фолах. Плюс-мінус "-5". Рейтинг ефективності "+9".

Програв і естонський Пярну, який очолює наставник збірної України Віталій Степановський. Клуб з Естонії на власному паркеті був слабшим за румунську Орадю (72:84).

Відзначимо, що у цьому турнірі поразки зазнав і чемпіон України Дніпро, який дав бій португальському Спортингу.

єврокубки Кубок Європи ФІБА Артем Пустовий Віталій Степановський Андрій Войналович

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