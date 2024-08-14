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Український баскетболіст посилив склад бронзового призера чемпіонату Естонії

Руслан Травкін — 14 серпня, 18:32
Український баскетболіст посилив склад бронзового призера чемпіонату Естонії
Instagram parnu_sadam. Вадим Шевченко (№21)

Український баскетболіст Володимир Шевченко став гравцем естонського клубу Пярну.

Про це йдеться на офіційному обліковому записі команди в Instagram.

Минулого сезону 29-річний гравець виступав за інший естонський клуб Рапла. У серії за бронзові нагороди чемпіонату Естонії Рапла зазнала поразки саме від Пярну.

Шевченко — вихованець Дніпра. В Україні також грав за БК Запоріжжя, Черкаські Мавпи та Харківські Соколи.

Нагадаємо, форвард збірної України Богдан Близнюк, який повністю пропустив минулий сезон, став гравцем литовської Йонави.

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баскетбол

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