Литовський клуб підписав українського форварда

Український форвард Богдан Близнюк підписав контракт з литовською Йонавою, в якій проведе наступний сезон.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В сезоні-2022/23 Близнюк виступав за Будівельник, а завершував сезон у французькому Шоле, де в середньому набирав 8.7 очка, 2.6 підбирання і 1.8 передачі. Минулий сезон українець пропустив.

Йонава минулий сезон завершила на сьомому місці в чемпіонаті Литви.

Напередодні повідомлялося, що баскетбольний клуб Прометей припинив своє існування.