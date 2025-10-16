Колишній найкращий новачок та шостий гравець року НБА оголосив про завершення кар'єри

Колишній гравець низки клубів НБА Малкольм Брогдон оголосив про завершення своєї професійної кар'єри.

Про це 32-річний баскетболіст розповів у заяві для ESPN.

У вересні Брогдон разом з Олексієм Ленєм та Лендрі Шеметом опинився на контракті Exhibit 9 у Нью-Йорк Нікс. Він претендував на останнє вільне місце в ростері команди. Очікувалося, що Малкольм буде запасним розігруючим, проте гравець вирішив попрощатися з баскетболом.

"Я офіційно розпочинаю свій перехід із баскетбольної кар’єри. Я з гордістю віддавав грі свій розум, тіло та дух протягом останніх кількох десятиліть. Завдяки численним жертвам, на які довелося піти, щоб потрапити сюди, я отримав багато нагород. Я глибоко вдячний за те, що дійшов до цього моменту на власних умовах і тепер можу пожинати плоди своєї кар’єри з родиною та друзями. Від щирого серця дякую всім, хто був присутній на моєму шляху", – заявив Брогдон.

Малкольм Брогдон опинився в НБА у 2016 році, коли Мілуокі Бакс обрали його під загальним 36-м піком. За підсумком свого дебютного сезону Брогдон був визнаний найкращим новачком року. Малкольм став першим гравцем з 1966 року, який отримав цю нагороду, будучи обраним поза першим раундом драфту.

Пізніше у його кар'єрі були Індіана, Бостон, Портленд та Вашингтон. У складі Селтікс у 2023 році Брогдона визнали найкращим шостим гравцем. Він є тільки другим баскетболістом в історії, який став володарем нагород як найкращого новачка року, так і найкращого шостого гравця року. Малкольм зробив це після Майка Міллера.

За дев'ять років в НБА Малкольм Брогдон провів 163 матчі, у яких набирав у середньому 15,3 очка, 4,1 підбирання та 4,7 передачі з реалізацією 46,3% кидків з гри, 38,8% триочкових та 87,4% штрафних. У 2019 році Брогдон увійшов до клубу "50-40-90", до якого входять дев'ять гравців.

