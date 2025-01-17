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Власник Кліпперс пожертвував багатомільйонну суму постраждалим від лісових пожеж в Лос-Анджелесі

Володимир Максименко — 17 січня 2025, 07:40
Власник Кліпперс пожертвував багатомільйонну суму постраждалим від лісових пожеж в Лос-Анджелесі
Лісові пожежі
Reuters

Власник Лос-Анджелес Кліпперс Стів Балмер, разом зі своєю дружиною Конні, зробив велику пожертву на користь постраждалих від лісових пожеж.

Про це повідомляє ESPN.

Ballmer Group виділила 15 мільйонів доларів на подолання наслідків стихії. Окрім того, значна частина коштів піде на задовільнення базових потреб постраждалих.

У своєму коментарі, пара заявила, що любить Лос-Анджелес та намагається демонструвати свою підтримку населення. Окрім того, за словами Балмера, така пожерта допоможе "історичному та расовому різноманіттю Альтадени".

Зазначимо, що за останніми даними від лісових пожеж загинуло вже 25 осіб.

Раніше НБА вимушена була перенести декілька матчів чемпіонату через природну стихію.

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