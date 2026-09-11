Бронзовий призер Суперліги продовжив контракт з американським захисником
БК Рівне оголосив про продовження співпраці з американським захисником Демаріусом Джейкобсом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Минулого сезону 28-річний баскетболіст провів 12 матчів у Суперлізі, у середньому набираючи 11,8 очка, роблячи 4,3 підбирання та віддаючи 3,5 результативної передачі за гру.
Джейкобс приєднався до Рівного наприкінці минулого сезону. Професійну кар'єру американець розпочав у Суперлізі Кіпру, де виступав за АПОЕЛ із Нікосії.
У сезоні-2025/26 Рівне здобуло бронзові медалі Суперліги. У серії за третє місце рівняни перемогли Харківських Соколів з рахунком 2:1.
Раніше до БК Рівне приєднався 34-річний український центровий Євген Бречко. Також клуб продовжив контракт з центровим команди Дмитром Триколенком.