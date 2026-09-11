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Бронзовий призер Суперліги продовжив контракт з американським захисником

Олександр Булава — 11 вересня 2026, 18:55
Бронзовий призер Суперліги продовжив контракт з американським захисником
Демаріус Джейкобс
ФБУ

БК Рівне оголосив про продовження співпраці з американським захисником Демаріусом Джейкобсом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Минулого сезону 28-річний баскетболіст провів 12 матчів у Суперлізі, у середньому набираючи 11,8 очка, роблячи 4,3 підбирання та віддаючи 3,5 результативної передачі за гру.

Джейкобс приєднався до Рівного наприкінці минулого сезону. Професійну кар'єру американець розпочав у Суперлізі Кіпру, де виступав за АПОЕЛ із Нікосії.

У сезоні-2025/26 Рівне здобуло бронзові медалі Суперліги. У серії за третє місце рівняни перемогли Харківських Соколів з рахунком 2:1.

Раніше до БК Рівне приєднався 34-річний український центровий Євген Бречко. Також клуб продовжив контракт з центровим команди Дмитром Триколенком.

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