Визначилися фіналісти Східної та Західної конференції НБА

Завершилися всі матчі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА), за підсумками яких визначилися всі фіналісти конференцій нинішнього сезону.

Індіана в сьомій грі серії здолала Нью-Йорк та доєдналася в фіналі Східної конференції до Бостона Святослава Михайлюка, що впевнено пройшов Клівленд (рахунок серії 4:1).

У фінал Заходу вийшли Даллас, який виявився сильнішим за Оклахому-Сіті, та Міннесота, що зробила камбек у грі з Денвером та вперше за 20 років пробилася до фіналу конференції.

Розклад фіналу Східної конференції НБА

22.05, 3:00. Бостон — Індіана

24.05, 3:00. Бостон — Індіана

26.05, 3:30. Індіана — Бостон

28.05, 3:00. Індіана — Бостон

30.05, 3:00. Бостон — Індіана

01.06, 3:00. Індіана — Бостон

03.06, 3:00. Бостон — Індіана

Розклад фіналу Східної конференції НБА

23.05, 3:30. Міннесота — Даллас

25.05, 3:30. Міннесота — Даллас

27.05, 3:00. Даллас — Міннесота

29.05, 3:30. Даллас — Міннесота

31.05, 3:30. Міннесота — Даллас

02.06, 3:30. Даллас — Міннесота

04.06, 3:30. Міннесота — Даллас

Перша гра фінальної серії плей-оф НБА запланована на 7 червня.