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Визначилися фіналісти Східної та Західної конференції НБА

Станіслав Лисак — 20 травня, 11:45
Визначилися фіналісти Східної та Західної конференції НБА

Завершилися всі матчі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА), за підсумками яких визначилися всі фіналісти конференцій нинішнього сезону.

Індіана в сьомій грі серії здолала Нью-Йорк та доєдналася в фіналі Східної конференції до Бостона Святослава Михайлюка, що впевнено пройшов Клівленд (рахунок серії 4:1).

У фінал Заходу вийшли Даллас, який виявився сильнішим за Оклахому-Сіті, та Міннесота, що зробила камбек у грі з Денвером та вперше за 20 років пробилася до фіналу конференції.

Розклад фіналу Східної конференції НБА

  • 22.05, 3:00. Бостон — Індіана
  • 24.05, 3:00. Бостон — Індіана
  • 26.05, 3:30. Індіана — Бостон
  • 28.05, 3:00. Індіана — Бостон
  • 30.05, 3:00. Бостон — Індіана
  • 01.06, 3:00. Індіана — Бостон
  • 03.06, 3:00. Бостон — Індіана

Розклад фіналу Східної конференції НБА

  • 23.05, 3:30. Міннесота — Даллас
  • 25.05, 3:30. Міннесота — Даллас
  • 27.05, 3:00. Даллас — Міннесота
  • 29.05, 3:30. Даллас — Міннесота
  • 31.05, 3:30. Міннесота — Даллас
  • 02.06, 3:30. Даллас — Міннесота
  • 04.06, 3:30. Міннесота — Даллас

Перша гра фінальної серії плей-оф НБА запланована на 7 червня.

NBA Денвер Індіана Оклахома-Сіті Святослав Михайлюк Нью-Йорк Нікс Бостон Селтікс Міннесота Тімбервулвз Даллас Маверікс

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