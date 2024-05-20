Визначилися фіналісти Східної та Західної конференції НБА
Завершилися всі матчі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА), за підсумками яких визначилися всі фіналісти конференцій нинішнього сезону.
Індіана в сьомій грі серії здолала Нью-Йорк та доєдналася в фіналі Східної конференції до Бостона Святослава Михайлюка, що впевнено пройшов Клівленд (рахунок серії 4:1).
У фінал Заходу вийшли Даллас, який виявився сильнішим за Оклахому-Сіті, та Міннесота, що зробила камбек у грі з Денвером та вперше за 20 років пробилася до фіналу конференції.
Розклад фіналу Східної конференції НБА
- 22.05, 3:00. Бостон — Індіана
- 24.05, 3:00. Бостон — Індіана
- 26.05, 3:30. Індіана — Бостон
- 28.05, 3:00. Індіана — Бостон
- 30.05, 3:00. Бостон — Індіана
- 01.06, 3:00. Індіана — Бостон
- 03.06, 3:00. Бостон — Індіана
Розклад фіналу Східної конференції НБА
- 23.05, 3:30. Міннесота — Даллас
- 25.05, 3:30. Міннесота — Даллас
- 27.05, 3:00. Даллас — Міннесота
- 29.05, 3:30. Даллас — Міннесота
- 31.05, 3:30. Міннесота — Даллас
- 02.06, 3:30. Даллас — Міннесота
- 04.06, 3:30. Міннесота — Даллас
Перша гра фінальної серії плей-оф НБА запланована на 7 червня.