Міннесота вийшла в фінал Західної конференції НБА вперше за 20 років

Міннесота вперше з 2004 року вийшла в фінал Західної конференції плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Про це повідомляє видання ESPN.

У сьомій грі з Денвером Тімбервулвз відставали на 20 очок, однак змогли зробити найбільший камбек в сьомій грі за останні 25 років і перемогти 98:90.

Також, Денвер став п'ятим поспіль чинним чемпіоном НБА, що не зміг вийти до фіналу конференції.

Зазначимо, що в фіналі Заходу Міннесота зіграє з Далласом. Перший матч запланований на ніч з 22 на 23 травня.

У фіналі Східної конференцій Бостон, за який виступає Святослав Михайлюк, протистоятиме Індіані, що виявилася сильнішою за Нью-Йорк Нікс.