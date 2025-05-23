Головні фаворити вилетіли: визначилися фіналісти Євроліги

Сьогодні, 23 травня, в Абу-Дабі відбулися півфінальні матчі Фіналу чотирьох Євроліги сезону-2024/25.

За їхніми результатами у фінал вийшли французький Монако та турецький Фенербахче.

Що цікаво, обидві команди були андердогами у своїх півфіналах, але французи вибили переможця регулярного чемпіонату Олімпіакос, а турки здолали чинного чемпіона Євроліги Панатінаїкос.

Вирішальний поєдинок Фіналу чотирьох відбудеться 25 травня о 21:00 за Києвом. А трьома годинами раніше Олімпіакос та Панатінаїкос зіграють в матчі за 3 місце.

Розклад матчів Фіналу чотирьох Євроліги

25 травня

18:00. Олімпіакос – Панатінаїкос (матч за третє місце);

21:00. Монако – Фенербахче (фінал).

Нагадаємо, що ФІБА оголосила імена країн, які прийматимуть чемпіонат Європи 2029 року.