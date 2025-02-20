Захисник збірної України: Всі розуміють, що нам зараз потрібна перемога

Розігруючий збірної України Віталій Зотов поговорив про останні матчі команди у відборі на Євробаскет 2025 року.

Слова 27-річного баскетболіста наводить сайт ФБУ.

Україна зустрінеться зі Словенією та Португалією на груповому етапі кваліфікації, ще маючи шанси вийти до фінальної частини чемпіонату Європи.

Зотов впевнений, що новий-старий тренер команди Айнарс Багатскіс знає, як вивести "синьо-жовтих" з кризи результатів.

"Всі добре знають Айнарса Багатскіса, він добре знає гравців, адже ми багато років працювали в збірній. Не секрет, що у нас буде більше свободи на майданчику. Зараз ми вивчаємо комбінації, але більшість із них ми вже грали раніше, тому ці сети не нові для нас. По захисту також немає нічого складного, ми знаємо захист, який любить грати Айнарс. У словенців буде багато змін у порівнянні з першим матчем, там лише пару гравців з основного складу. Але це не наша справа, ми маємо дивитися на свою гру, все залежатиме від цього. Всі розуміють, що нам зараз потрібна перемога і не важливо проти кого ми граємо", – сказав Віталій.

Баскетболіст також розповів про атмосферу в збірній та про відсутність основного розігруючого Олександра Ковляра, який не допоможе команді через травму.

"Атмосфера в збірній, як завжди, дуже гарна, всі хлопці завжди хочуть приїхати та допомогти команді. Чим важливіші ігри попереду, тим цікавіше буде грати. Так, у декількох гравців були травми, але зараз всі готові – готуємось до матчів. Відсутність Ковляра? Я завжди готовий грати і зараз, як я вже сказав, у хорошій формі, зможу допомогти команді і буду корисним на майданчику".

Нагадаємо, що матч України проти Словенії відбудеться завтра, 21 лютого. Початок поєдинку запланований на 17:30 за київським часом. А 24 лютого підопічні Багатскіса зустрінуться із Португалією.

Минулої ночі Олексій Лень провів свій другий матч за Лос-Анджелес Лейкерс. Але, як і в попередньому випадку, команда українця зазнала поразки.