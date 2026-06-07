Українець став найкращим тренером Австрії та привів команду до чемпіонства
Молодий український наставник Клим Артамонов став найкращим тренером чемпіонату Австрії та привів Капфенберг Буллз до чемпіонського титулу.
Про це повідомила пресслужба австрійського клубу.
У фінальній серії команда Артамонова здолала Ганнерс Оберварт із рахунком 3:2, поступаючись після двох стартових поразок.
У вирішальному поєдинку Капфенберг здобув домашню перемогу 94:80. Буллз здобули перший чемпіонський титул, починаючи з 2019 року, та восьмий в історії клубу.
У складі Капфенберг чемпіоном Австрії став плеймейкер збірної України Віталій Зотов.
За підсумками сезону-2025/26 32-річний Артамонов був визнаний тренером року. У регулярному чемпіонаті Капфенберг Буллз посів перше місце в турнірній таблиці. Український фахівець очолює команду з грудня 2024 року.
Раніше повідомлялося, що БК Дніпро втретє поспіль став чемпіоном Суперліги, обігравши у фінальній серії Київ-Баскет.