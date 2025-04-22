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Ковальов оформив дабл-дабл у матчі плейоф чемпіонату Естонії

Володимир Максименко — 22 квітня 2025, 11:30
Ковальов оформив дабл-дабл у матчі плейоф чемпіонату Естонії
Артем Ковальов
ФБУ

Гравець Кейли Кулбет Артем Ковальов став найрезультативнішим українцем у минулих матчах закордонних чемпіонатів з баскетболу.

Український форвард набрав 16 очок та виконав 10 підбирань за 34 хвилини на паркеті. На жаль, його команда програла серію 1/4 фіналу плейоф Тел/Теху із загальним рахунком 0:3.

Одноклубники Ковальова Андрій Мироненко та Ігор Сергєєв набрали 3 та 2 очки відповідно, доповнивши свій доробок двома та одним підбиранням.

Богдан Близнюк у складі Йонави заробив 8 очок та оформив 6 підбирань, що не допомогло його команді уникнути поразки від Рітаса – 99:104.

В чемпіонаті Болгарії Міньор програв Балкану 73:90. Богдан Бринюк відіграв 11 хвилин, набрав 8 очок та виконав одне підбирання.

Зазначимо, що сьогодні вночі зірка Кліпперс допоміг команді здолати Денвер та досяг позначки у 3000 очок в межах плейоф.

Збірна України з баскетболу Андрій Мироненко Віталій Зотов Богдан Близнюк

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