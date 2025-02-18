Двоє гравців збірної України зазнали травм напередодні матчів відбору до Євробаскету-2025
Збірна України зазнала втрат напередодні матчів відбору до Євробаскету-2025.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Так, у поєдинках проти Словенії та Португалії команді не зможуть допомогти Олександр Ковляр та Олександр Липовий.
Захисник команди Лієткабеліс отримав перелом пальця руки, а Липовий травмував задню поверхню стегна в матчах за Колоссос.
Зазначається, що участь Володимира Конєва у матчах залишається під питанням. Нагадаємо, гравця Дніпра затримали співробітники ТЦК та СП, після чого доправили у Луцьк.
Втім, федерація змогла розв'язати проблеми Конєва зі структурою. Згодом ТЦК надало коментар щодо ситуації навколо спортсмена, нагадавши всім про військовий обов'язок громадян.
Нагадаємо, 21 лютого збірна України має зустрітись зі Словенією, а 24 лютого – з Португалією.
Раніше президент БК Дніпро особисто подякував усім причетним до розв'язання питань Конєва із ТЦК.