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Двоє гравців збірної України зазнали травм напередодні матчів відбору до Євробаскету-2025

Володимир Максименко — 18 лютого 2025, 12:28
Двоє гравців збірної України зазнали травм напередодні матчів відбору до Євробаскету-2025
Олександр Ковляр
ФБУ

Збірна України зазнала втрат напередодні матчів відбору до Євробаскету-2025.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Так, у поєдинках проти Словенії та Португалії команді не зможуть допомогти Олександр Ковляр та Олександр Липовий.

Захисник команди Лієткабеліс отримав перелом пальця руки, а Липовий травмував задню поверхню стегна в матчах за Колоссос.

Зазначається, що участь Володимира Конєва у матчах залишається під питанням. Нагадаємо, гравця Дніпра затримали співробітники ТЦК та СП, після чого доправили у Луцьк.

Втім, федерація змогла розв'язати проблеми Конєва зі структурою. Згодом ТЦК надало коментар щодо ситуації навколо спортсмена, нагадавши всім про військовий обов'язок громадян.

Нагадаємо, 21 лютого збірна України має зустрітись зі Словенією, а 24 лютого – з Португалією.

Раніше президент БК Дніпро особисто подякував усім причетним до розв'язання питань Конєва із ТЦК.

Збірна України з баскетболу Конєв Олександр Липовий Олександр Ковляр

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