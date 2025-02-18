Двоє гравців збірної України зазнали травм напередодні матчів відбору до Євробаскету-2025

Збірна України зазнала втрат напередодні матчів відбору до Євробаскету-2025.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Так, у поєдинках проти Словенії та Португалії команді не зможуть допомогти Олександр Ковляр та Олександр Липовий.

Захисник команди Лієткабеліс отримав перелом пальця руки, а Липовий травмував задню поверхню стегна в матчах за Колоссос.

Зазначається, що участь Володимира Конєва у матчах залишається під питанням. Нагадаємо, гравця Дніпра затримали співробітники ТЦК та СП, після чого доправили у Луцьк.

Втім, федерація змогла розв'язати проблеми Конєва зі структурою. Згодом ТЦК надало коментар щодо ситуації навколо спортсмена, нагадавши всім про військовий обов'язок громадян.

Нагадаємо, 21 лютого збірна України має зустрітись зі Словенією, а 24 лютого – з Португалією.

Раніше президент БК Дніпро особисто подякував усім причетним до розв'язання питань Конєва із ТЦК.