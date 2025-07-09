Збірна України оприлюднила склад на пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027
Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс визначився із розширеним складом на матчі пре-кваліфікації до чемпіонату світу 2027 року.
Про це повідомила пресслужба ФБУ.
Так, до складу потрапило 22 баскетболісти, зокрема усі доступні легіонери.
Склад збірної України на пре-кваліфікацію
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія;
- Віталій Зотов, Йонава, Литва;
- Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія;
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія;
- Максим Шульга, Бостон Селтікс, США;
- Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США;
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна.
Форварди
- Богдан Близнюк, Йонава, Литва;
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна;
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина;
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія;
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція;
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан;
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія;
- Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США.
Центрові
- Максим Кличко, Монако, Франція;
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна;
- Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія;
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія;
- Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія;
- Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США;
- Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США.
Національна команда гратиме в групі A зі збірними Словаччини та Швейцарії. Дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу.
Розпочне збірна України виїзною грою у Швейцарії 6 серпня. Номінально домашні матчі буде зіграно 9 серпня зі Словаччиною та 16 серпня проти Швейцарії. В останньому матчі 20 серпня українці зіграють у Словаччині.
Раніше центровий Максим Кличко поділився своїми емоціями від дебюту за національну збірну з баскетболу.