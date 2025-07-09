Збірна України оприлюднила склад на пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс визначився із розширеним складом на матчі пре-кваліфікації до чемпіонату світу 2027 року.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Так, до складу потрапило 22 баскетболісти, зокрема усі доступні легіонери.

Склад збірної України на пре-кваліфікацію

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія;

Віталій Зотов, Йонава, Литва;

Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія;

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія;

Максим Шульга, Бостон Селтікс, США;

Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США;

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна.

Форварди

Богдан Близнюк, Йонава, Литва;

Володимир Конєв, Дніпро, Україна;

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина;

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія;

Олександр Липовий, Колоссос, Греція;

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан;

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія;

Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США.

Центрові

Максим Кличко, Монако, Франція;

Данііл Сипало, Дніпро, Україна;

Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія;

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія;

Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія;

Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США;

Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США.

Національна команда гратиме в групі A зі збірними Словаччини та Швейцарії. Дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу.

Розпочне збірна України виїзною грою у Швейцарії 6 серпня. Номінально домашні матчі буде зіграно 9 серпня зі Словаччиною та 16 серпня проти Швейцарії. В останньому матчі 20 серпня українці зіграють у Словаччині.

Раніше центровий Максим Кличко поділився своїми емоціями від дебюту за національну збірну з баскетболу.