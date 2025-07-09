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Збірна України оприлюднила склад на пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027

Володимир Максименко — 9 липня 2025, 12:32
Збірна України оприлюднила склад на пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027
ФБУ

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс визначився із розширеним складом на матчі пре-кваліфікації до чемпіонату світу 2027 року.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Так, до складу потрапило 22 баскетболісти, зокрема усі доступні легіонери.

Склад збірної України на пре-кваліфікацію

Захисники

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія;
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва;
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія;
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія;
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США;
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США;
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна.

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва;
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна;
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина;
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія;
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція;
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан;
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія;
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США.

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція;
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна;
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія;
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія;
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія;
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США;
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США.

Національна команда гратиме в групі A зі збірними Словаччини та Швейцарії. Дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу.

Розпочне збірна України виїзною грою у Швейцарії 6 серпня. Номінально домашні матчі буде зіграно 9 серпня зі Словаччиною та 16 серпня проти Швейцарії. В останньому матчі 20 серпня українці зіграють у Словаччині.

Раніше центровий Максим Кличко поділився своїми емоціями від дебюту за національну збірну з баскетболу.

Збірна України з баскетболу Айнарс Багатскіс

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