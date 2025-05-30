Тренер Монако назвав баскетболіста, який стилем схожий на Кличка

Головний тренер команди Монако U-21 Мікаель Піво порівняв центрового збірної України Максима Кличка з литовцем Донатасом Мотеюнасом.

Про це він сказав у коментарі для BeBasket.fr.

"Він схожий на Донатаса Мотеюнаса, тільки поки що базових якостей. Він повільно, але впевнено просувається вперед. Все, що він робить зараз, він робить трохи краще, ніж на початку: забіги, постановка заслонів.

Останнім часом він значно наростив м'язи, особливо у верхній частині тіла. Ще багато роботи попереду, щоб зрозуміти системи. Він пройшов через усе цього сезону, але найскладнішу частину він зробив. Після цього йому ще потрібен час", – сказав фахівець.

34-річний Мотеюнас грає за Монако з 2021 року. В НБА литовець грав за Х'юстон, Пеліканс і Сан-Антоніо. У складі збірної своєї країни став срібним призером чемпіонату Європи.

Максиму у квітні виповнилося 20 років. Баскетболом син Віталія Кличка почав займатися після пандемії COVID-19.

Цього сезону за Монако U-21 він набирав 5,4 очка та робив 3,8 підбирання за 15 хвилин на паркеті. Його клуб посів друге місце в молодіжному чемпіонаті Франції.