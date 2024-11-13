Вембаньяма приєднався до елітного клубу, зібравши неймовірну статистику за 82 матчі

Матч регулярного сезону НБА між Сан-Антоніо та Сакраменто завершився перемогою "шпор" з рахунком 116:96, а головною зіркою того вечора став Віктор Вембаньяма, у підсумку потрапивший до елітного клубу.

Про це повідомив офіційний сайт НБА.

Французький талант зібрав лінію з 34 очок, 14 підбирань та 6 передач у грі, яка стала для нього 82-ю в НБА. Таким чином він тепер має на своєму рахунку повноцінний сезон.

А завдяки своєму виступу, 20-річний француз приєднався до Оскара Робертсона, Каріма Абдул-Джаббара, Ларрі Берда, Блейка Гріффіна та Сідні Вікса в якості гравця, який за свої перші 82 матчі в НБА назбирав 1700 очок, 800 підбирань та 300 передач.

VICTOR WEMBANYAMA TONIGHT



• 34 POINTS

• 14 REBOUNDS

• 6 ASSISTS

• 6 THREES



Spurs WIN!

pic.twitter.com/qRPOUecuD8 — Bala 💫 (@BalaPattySZN) November 12, 2024

Раніше з'явилася інформація, що саме команда Віктора Вембаньями вважається тіньовим претендентом на те, щоб отримати зірку Маямі Джиммі Батлера.