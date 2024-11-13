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Вембаньяма приєднався до елітного клубу, зібравши неймовірну статистику за 82 матчі

Олексій Погорелов — 13 листопада 2024, 07:19
Вембаньяма приєднався до елітного клубу, зібравши неймовірну статистику за 82 матчі
Віктор Вембаньяма
CNN

Матч регулярного сезону НБА між Сан-Антоніо та Сакраменто завершився перемогою "шпор" з рахунком 116:96, а головною зіркою того вечора став Віктор Вембаньяма, у підсумку потрапивший до елітного клубу.

Про це повідомив офіційний сайт НБА.

Французький талант зібрав лінію з 34 очок, 14 підбирань та 6 передач у грі, яка стала для нього 82-ю в НБА. Таким чином він тепер має на своєму рахунку повноцінний сезон.

А завдяки своєму виступу, 20-річний француз приєднався до Оскара Робертсона, Каріма Абдул-Джаббара, Ларрі Берда, Блейка Гріффіна та Сідні Вікса в якості гравця, який за свої перші 82 матчі в НБА назбирав 1700 очок, 800 підбирань та 300 передач.

Раніше з'явилася інформація, що саме команда Віктора Вембаньями вважається тіньовим претендентом на те, щоб отримати зірку Маямі Джиммі Батлера.

Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма

Віктор Вембаньяма

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