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Лень отримав спеціальну нагороду за внесок у перемогу над Торонто

Руслан Травкін — 7 листопада 2024, 09:13
Лень отримав спеціальну нагороду за внесок у перемогу над Торонто
Олесій Лень
Getty images

Олексій Лень отримав від Сакраменто нагороду "Найкращому гравцю захисного плану" за вклад у перемогу над Торонто (122:107).

Про це інформує пресслужба Кінгз.

Українець відіграв 14 хвилин, набрав 3 очки (1/1 двоочкові, 1/2 штрафні), зібрав 6 підбирань та поставив 4 блок-шота. Також на його рахунку 5 дефлекшенів (вибитий м'яч чи перервана передача суперника).

У пасиві Леня 1 втрата та 1 фол. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "-1".

"Королі" почали сезон із результатом 5-3, що дозволяє їм посідати 7 місце на Заході.

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