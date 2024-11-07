Лень отримав спеціальну нагороду за внесок у перемогу над Торонто
Олесій Лень
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Олексій Лень отримав від Сакраменто нагороду "Найкращому гравцю захисного плану" за вклад у перемогу над Торонто (122:107).
Про це інформує пресслужба Кінгз.
Українець відіграв 14 хвилин, набрав 3 очки (1/1 двоочкові, 1/2 штрафні), зібрав 6 підбирань та поставив 4 блок-шота. Також на його рахунку 5 дефлекшенів (вибитий м'яч чи перервана передача суперника).
У пасиві Леня 1 втрата та 1 фол. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "-1".
"Королі" почали сезон із результатом 5-3, що дозволяє їм посідати 7 місце на Заході.