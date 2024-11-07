Лень отримав спеціальну нагороду за внесок у перемогу над Торонто

Олексій Лень отримав від Сакраменто нагороду "Найкращому гравцю захисного плану" за вклад у перемогу над Торонто (122:107).

Про це інформує пресслужба Кінгз.

Українець відіграв 14 хвилин, набрав 3 очки (1/1 двоочкові, 1/2 штрафні), зібрав 6 підбирань та поставив 4 блок-шота. Також на його рахунку 5 дефлекшенів (вибитий м'яч чи перервана передача суперника).

У пасиві Леня 1 втрата та 1 фол. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "-1".

got our get back.



Defensive Player of the Game presented by @phoonglawcorp pic.twitter.com/x3DGim7dbJ — Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 7, 2024

"Королі" почали сезон із результатом 5-3, що дозволяє їм посідати 7 місце на Заході.