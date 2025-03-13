Емінем збирається стати власником баскетбольного клубу

Маршалл Метерс, він же відомий американський репер Емінем, веде переговори щодо участі в конкурсі на створення команди для розширення ЖНБА.

Про ці плани артиста повідомляє TMZ.

За інформацією джерела, Емінем провів попередні переговори про те, щоб отримати місце в групі власників, яка намагається повернути жіночу баскетбольну команду до Детройта.

Наразі він ще офіційно не підписав контракт на участь у цих планах, проте американець має великий інтерес до цього.

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Детройт раніше вже мав баскетбольну команду в ЖНБА, коли ліга розширилася в 1998 році. Детройт Шок навіть тричі ставали чемпіонками ліги (2003, 2006, 2008). Проте в жовтні 2009 року було оголошено, що франшиза переїжджає до Талси, де вона розашовулася до 2015 року. Починаючи з 2016 року клуб базується у Далласі та має назву Даллас Вінгз.

На даний момент ЖНБА складається з 13 команд. Наступного року до ліги доєднаються команди з Портленда та Торонто. А в 2028 році ліга планує додати щонайменше ще один колектив. І Детройт вже подав заявку на створення власної команди. У цьому місту допомагаються відомі баскетболісти Грант Гілл та Кріс Веббер, а також квотербек Детройт Лайонс Джаред Гофф.

Нещодавно стало відомо, що другий рік поспіль українська баскетболістка Дар'я Бірюк виступить у Nike Hoop Summit.